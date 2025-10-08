Atacan manifestantes la caravana de Noboa

QUITO.- Las autoridades informaron el martes que la caravana vehicular en que se desplazaba el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue atacada por un grupo de manifestantes en una localidad del sur del país andino en medio de un paro indígena decretado hace más de dos semanas en contra de la elevación del precio del diésel-fuel oil .

La ministra de Energía, Inés Manzano, informó que el incidente ocurrió cuando la caravana del mandatario se dirigió a una zona para la entrada de obras. Precisó que al acercarse al punto donde debían realizar la actividad aparecieron unas 500 personas en actitud agresiva que lanzaron piedras y otros objetos a los vehículos de la comitiva presidencial.

Manzano, quien acompañaba al gobernante, dijo que presentó ante la Fiscalía “una denuncia por tentativa de asesinato”.

“Hay signos de balas en el carro del presidente”, aseguró en declaraciones a periodistas y advirtió que “esto no va a quedar en la impunidad”. Cinco personas fueron detenidas tras los lamentables hechos.

El suceso se produjo en la población El Tambo, en medio del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas.