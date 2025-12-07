Ataque en Sudán mata a 50, incluso 33 niños

El Cairo, Egipto.- Un ataque con drones perpetrado por las fuerzas paramilitares sudanesas alcanzó un jardín de infancia en el centro-sur de Sudán y mató a 50 personas, incluidos 33 niños, según un grupo de médicos.

Los paramédicos que acudieron al lugar del incidente en la localidad de Kalogi, en el estado de Kordofán del Sur, fueron objeto de “un segundo ataque inesperado”, señaló el grupo en un comunicado el viernes por la noche.

Se espera que el número de fallecidos aumente, pero los cortes en las comunicaciones en la zona han dificultado el reporte de víctimas.

El ataque del jueves es el último en la lucha entre el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, también conocido como FAR, y el ejército sudanés, que llevan más de dos años en guerra. El conflicto se centra ahora en los estados ricos en petróleo de Kordofán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Matar a niños en su escuela es una horrible violación de los derechos de los niños”, afirmó Sheldon Yett, representante de UNICEF para Sudán, en un comunicado el viernes.

“Los niños nunca deben pagar el precio del conflicto”, agregó.

Según Yett, la agencia de Naciones Unidas para la infancia insta a todas las partes “a detener estos ataques de inmediato y permitir un acceso seguro y sin obstáculos para que la asistencia humanitaria llegue a quienes la necesitan desesperadamente”.

Cientos de civiles han muerto en los estados de Kordofán en las últimas semanas, luego de que los intensos combates se trasladasen allí desde Darfur después de que las FAR tomaron la sitiada ciudad de el-Fasher.