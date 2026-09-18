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Ataques rusos contra Ucrania dejan 19 heridos

La arremetida con drones y misiles dirigida a la ciudad de Kiev afectó incluso a dos menores

Por AP

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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Ataques rusos contra Ucrania dejan 19 heridos
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      KIEV, Ucrania.- Una andanada rusa de misiles y drones dirigida contra la capital de Ucrania y sus alrededores durante la noche y hasta la mañana del jueves dejó al menos 19 personas heridas, informaron las autoridades locales.

      El presidente Volodymyr Zelenskyy dijo el jueves que las fuerzas ucranianas llevaron a cabo ataques nocturnos contra objetivos en Rusia, incluida una refinería de petróleo en Yaroslavl y un aeródromo militar en la región de Rostov.

      La Administración Militar de la Ciudad de Kiev reportó ataques nocturnos en más de 10 lugares en la ciudad, y 33 sitios resultaron dañados en la región en general. Entre los heridos había una niña de 10 años y un niño de 12, señaló la administración en un comunicado en Telegram.

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      Los esfuerzos de paz para poner fin a la invasión a gran escala de Rusia, que ya lleva cuatro años y medio, están estancados, y el tema de las concesiones territoriales en el este de Ucrania figura entre los principales puntos de fricción. Rondas sucesivas de conversaciones mediadas por Estados Unidos no han logrado un avance. Ucrania también busca garantías de seguridad de sus socios para un acuerdo.

      El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el lunes en una publicación en redes sociales que Rusia y Ucrania habían acordado mutuamente dejar de atacar las instalaciones energéticas del otro. Ataques de ese tipo han provocado importantes problemas de suministro en ambos países.

      En una entrevista con CBS News el pasado martes, Zelenskyy rechazó la afirmación de Donald Trump, diciendo que, si bien se habló de una tregua energética durante una reunión reciente en Kiev con Steve Witkoff y Jared Kushner, sólo aceptará si Rusia cesa sus ataques contra los sitios energéticos ucranianos.

      El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo que Kiev está listo para acordar una tregua que abarque los ataques contra la infraestructura energética y el mar Negro. Pero al hablar el jueves en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo esloveno Tone Kajzer, Sybiha dijo que aún no ha visto ninguna indicación de que Moscú esté dispuesto a hacer lo mismo.

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