Avanza diálogo rumbo a la paz

Ginebra, Suiza.- Enviados de Estados Unidos y Ucrania informaron el domingo de avances hacia el fin de la guerra entre Rusia y Kiev, pero proporcionaron pocos detalles mientras discutían la propuesta de paz estadounidense a pesar de las preocupaciones entre muchos de los aliados europeos de Washington de que el plan sea demasiado conciliador con Moscú.

El secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que las conversaciones de alto nivel en Ginebra fueron “muy valiosas” y constituyeron el día más productivo en “mucho tiempo” en los esfuerzos para poner fin a los combates.

“Me siento muy optimista de que podemos lograr algo”, afirmó.

Sin embargo, ofreció muy poca información sobre lo que se discutió, limitándose a indicar que las discusiones continuarán el lunes y quizás durante el resto de la semana.

Y Rubio destacó que cualquier producto final, una vez que esté listo, aún se le tendrá que presentar a Moscú: “obviamente, los rusos tienen voz aquí”.

El jefe de la delegación ucraniana, Andrii Yermak, también confirmó el fin de la sesión inicial y que pronto se llevaría a cabo una segunda reunión.

“Quiero confirmar que tuvimos una primera sesión muy productiva con la distinguida delegación estadounidense. Hemos hecho muy buen progreso y estamos avanzando hacia una paz justa y duradera”, declaró.

Antes del inicio de la reunión, Trump dejó entrever que no tenía muchas expectativas.

“El liderazgo de Ucrania no ha expresado ninguna gratitud por nuestros esfuerzos. Y Europa le sigue comprando petróleo a Rusia”, publicó en redes.

Después de la publicación de Trump, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski realizó los esfuerzos que encabeza Estados Unidos en materia de seguridad, al tiempo que enfatizó que “el núcleo de toda la situación diplomática es que fue Rusia, y sólo Rusia, quien comenzó esta guerra”.

“Ucrania está agradecida con los Estados Unidos, con cada corazón estadounidense, y personalmente con el presidente Trump”, publicó Zelenski en Telegram, agregando: “Agradecemos a todos en Europa”.

“Es importante no olvidar el objetivo principal: detener la guerra de Rusia y evitar que se encienda de nuevo”, resaltó.