Blue Origin lanza 2 naves a Marte

Cabo Cañaveral, Flo.- Blue Origin lanzó su enorme cohete New Glenn el jueves con una par de naves espaciales de la NASA destinadas a Marte.

Fue el segundo vuelo del cohete en el que la compañía de Jeff Bezos y la NASA confiaron para llevar personas y suministros a la Luna, y fue un éxito total. El New Glenn de 98 metros se lanzó al cielo desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida, enviando los orbitadores gemelos de Marte de la NASA en un largo viaje hacia el planeta rojo.

En un primer logro notable, Blue Origin recuperó el propulsor tras su separación de la etapa superior y los orbitadores de Marte, un paso esencial para reciclar y reducir costos de manera similar a SpaceX. Los empleados de la compañía vitorearon con entusiasmo cuando el propulsor aterrizó en posición vertical en una barcaza a 600 kilómetros de la costa. Un Bezos extasiado observó la acción desde el Control de Lanzamiento.

Los orbitadores de Marte idénticos, llamados Escapade, pasarán un año cerca de la Tierra, estacionados a 1.5 millones de kilómetros de distancia. Una vez que la Tierra y Marte estén alineados adecuadamente el próximo, el dúo recibirá un impulso gravitacional de la Tierra para dirigirse al planeta rojo, a donde llegarán en 2027.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una vez alrededor de Marte, las naves espaciales mapearán la atmósfera superior del planeta y los campos magnéticos dispersos, estudiando cómo estos reinos interactúan con el viento solar. Las observaciones deberán arrojar luz sobre los procesos detrás de la atmósfera marciana que se escapa.