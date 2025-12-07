Cientos celebran la caída de Al Asad

Homs, Siria.- Cientos de personas se congregaron este sábado en varias zonas de Siria para conmemorar el primer aniversario del derrocamiento del expresidente Bachar al Asad, cuya fecha exacta es el lunes 8 de diciembre.

En la ciudad de Homs, en el centro del país, unos 300 vecinos hicieron parte de una concentración portando bengalas y banderas de la nueva Siria, al tiempo que el cielo se iluminó con fuegos artificiales rojos y verdes para representar sus colores.

“La situación ha cambiado un montón, la vida ha mejorado mucho y ahora estamos viviendo los mejores momentos de nuestras vidas (...) Lo más importante es que el régimen ha caído”, destacó Mahmoud al Akkarib.

Según dijo en medio del evento en una de las principales plazas de Homs, hasta el derrocamiento de Al Asad el 8 de diciembre de 2024 vivía fuera del país y no podía regresar a Siria, pero pocos días después de la “liberación” volvió a su nación de origen. Afirmó que este lunes, cuando tendrán lugar los principales eventos para conmemorar el aniversario, será “el primero en venir aquí”.

“Gracias a Dios, estamos libres de la tiranía que mató a nuestros hijos, a nuestros hermanos y los torturó. Se puede ver la felicidad en mis ojos, estoy feliz, vuelvo a estar segura”, indicó.