Detiene el ICE a seis refugiados nicaragüenses

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San José.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) de Estados Unidos detuvo a seis excarcelados políticos nicaragüenses de un grupo de 222 opositores que en febrero de 2023 fueron privados de su nacionalidad y expulsados a ese país con el visto bueno del Departamento de Estado estadounidense, informó este jueves el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex).

Marvin Castellón Ubilla, uno de los seis excarcelados políticos nicaragüenses, ya fue liberado, dijo a EFE un portavoz del Grex, formado por opositores encarcelados en el contexto de la crisis que vive Nicaragua desde hace más de ocho años.

El expolicía Edwin Hernández Figueroa y los opositores Cristhian David Meneses, Marlon Antonio Narváez Franklin y Jairo Lenín Centeno Ríos fueron detenidos entre octubre de 2025 y septiembre de 2026.

Por su parte, Denis Javier Palacios Hernández, de 38 años, fue detenido el miércoles por el ICE en Virginia cuando se dirigía a su trabajo.

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Los cinco permanecen bajo custodia a la espera de una audiencia para estudiar sus casos, explicó la fuente.

Este grupo de seis disidentes estuvo detenido en Nicaragua, gobernada por el sandinista Daniel Ortega, desde 2007 y fueron liberados el 9 de febrero de 2023 como parte de un grupo de 222 críticos y opositores nicaragüenses, que fueron excarcelados, expulsados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad y de sus bienes.