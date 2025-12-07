En la mira, el conteo de votos en Honduras

Tegucigalpa, Hon.- El oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) solicitó este sábado al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras la nulidad del escrutinio presidencial de las elecciones generales del 30 de noviembre, argumentando un “desastre” en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

“Se presenta acción de nulidad administrativa de los escrutinios practicados por las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el nivel electivo presidencial, ante el desastre del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)”, indicó el escrito presentado por el abogado Edeson Javier Argueta, apoderado legal de Libre.

El escrutinio del CNE está paralizado desde el viernes y no se actualiza desde hace más de 18 horas, en un recuento interrumpido en múltiples ocasiones desde las elecciones.

Según el recuento preliminar del CNE, Nasry Asfura, candidato del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza con 1,132,321 votos (40.19%), seguido de Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, con 1,112,570 (39.49%).

La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, figura en el tercer lugar, con 543,675 papeletas (19.30%), con el 88.02% de las actas escrutadas.

Precisamente, Nasralla denunció este sábado la existencia de “inconsistencias y errores graves” en más de 5,000 actas electorales, y pidió al CNE una “revisión minuciosa”, que podría incluir una verificación voto por voto.

Nasralla afirmó en sus redes sociales que esas irregularidades “están alterando la voluntad del pueblo expresada en las urnas” y que su equipo de cómputo, con “el 100 % de las actas físicas en mano”, le demuestra que ganó las elecciones generales del 30 de noviembre.

Por su parte, María Antonieta Mejía, candidata a vicepresidenta de Honduras por el conservador Partido Nacional, del aspirante a la Presidencia Nasry ‘Tito’ Asfura, denunció este sábado que el Partido Liberal “se está prestando para revivir” al izquierdista Libertad y Refundación (Libre), tras la solicitud del oficialismo de la nulidad del escrutinio presidencial.

“El Partido Liberal -también conservador- se está prestando para revivir a Libre y le quieren dar una bofetada a la democracia solicitando la nulidad del proceso electoral”, subrayó Mejía durante un acto de recepción de actas electorales de los departamentos de Francisco Morazán y Copán, centro y oeste del país.