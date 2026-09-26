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"EU e Israel no pueden encubrir sus crímenes"

Irán acusa a Trump y Netanyahu de "distorsionar" los hechos, durante la Asamblea General

Por EFE

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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"EU e Israel no pueden encubrir sus crímenes"
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      Naciones Unidas.- El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, acusó este viernes a Estados Unidos e Israel de "distorsionar" los hechos e "invertir los papeles de víctima y agresor" en sus intervenciones durante la Asamblea General de la ONU.

      "Desde la tribuna de la Asamblea General, el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) y el criminal primer ministro de Israel (Benjamin Netanyahu) intentaron distorsionar los hechos e invertir los papeles de víctima y agresor. EU y el régimen israelí no pueden encubrir sus actos criminales contra el pueblo de Irán", aseveró Araqchí ante los medios frente al Consejo de Seguridad de la ONU.

      El iraní subrayó que Estados Unidos "no puede afirmar de forma creíble" que defiende la no proliferación de armas nucleares "mientras ataca instalaciones nucleares pacíficas" supervisadas por la OEI).

      "La acusación de que Irán está a punto de adquirir un arma nuclear es una gran mentira. Fue inventada por primera vez por Israel en 2003 y desde entonces Estados Unidos y los países europeos no han dejado de repetirla como loros", aseguró.

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      Asimismo, acusó a EU de infligir "deliberadamente un daño grave y previsible al pueblo iraní" y de "violar directamente sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida, la salud, la medicina y la alimentación".

      El ministro iraní aseguró que el plan de siete días propuesto a EU para reabrir el estrecho de Ormuz empezará en el momento en el que Washington acepte.

      "La decisión está ahora en manos de Estados Unidos", dijo el ministro en un encuentro con la prensa en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, y agregó que si Estados Unidos acepta el plan mañana, el plazo de siete días comenzaría a contar desde entonces.

      Araqchí aseguró a las puertas del Consejo de Seguridad que las medida que Washington tiene que aceptar "no son nuevas": "Todas figuran en el memorando de entendimiento".

      "La elección depende ahora de Estados Unidos. Irán no acepta la coerción, las amenazas ni la intimidación, e Irán no renunciará a sus derechos soberanos bajo presión", aseveró.

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