Explosión derriba edificio

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Atenas, Grecia.- Una potente explosión sacudió el distrito turístico de Plaka, cerca de la antigua Acrópolis de Atenas, provocó el derrumbe de un edificio y dejó al menos dos heridas que fueron rescatadas de un inmueble contiguo, informaron las autoridades.

Por el momento se desconoce la causa de la explosión, pero medios locales reportaron que se sospechaba de una fuga de gas.

Los equipos de rescate con un perro rastreador buscaban entre los escombros a posibles personas desaparecidas, indicó el Departamento de Bomberos. Los dijeron residentes que dos personas vivían en uno de los apartamentos del edificio, y hubo informes de prensa de que tres turistas podrían haber estado alojándose en un apartamento de alquiler a corto plazo también en el edificio.

La potente explosión ocurrió en un antiguo edificio de dos plantas en el distrito de Plaka, una zona histórica de Atenas situada al pie de la colina de la Acrópolis, el monumento antiguo más visitado de Grecia, explicaron los bomberos. El edificio se derrumbó y los inmuebles vecinos sufrieron daños.

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Los bomberos rescataron a dos mujeres de un edificio contiguo, que, de acuerdo con la policía, estaban siendo trasladadas a un hospital. La prensa local y un residente informaron que un transeúnte también sufrió heridas leves a causa de la explosión.

Imágenes de video del lugar mostrando escombros esparcidos por la calle, con autos estacionados destrozados por la caída de restos. Las personas rescatadas por los bomberos del edificio contiguo eran todos turistas, dijo Martzaklis.

El pastor de una iglesia cercana anunció que el servicio del domingo se celebrará al aire libre debido a los daños en la iglesia.