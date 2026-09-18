Fijan fianza para agresivo agente del ICE

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MINNEAPOLIS.- Un agente federal de inmigración acusado de herir a tiros a un hombre venezolano en enero y de mentir a los investigadores sobre las circunstancias compareció brevemente el jueves ante un juez de Minnesota, después de que las autoridades estatales lo arrestaran antes de una audiencia separada en un tribunal federal.

En la audiencia del jueves, el juez Paul Scoggin concedió una fianza al agente Christian Castro, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Castro vestía un uniforme color naranja y compareció detrás de un recinto de vidrio.

Su abogado, Daniel Gerdts, declinó hacer comentarios después de la audiencia.

Castro estaba detenido sin derecho a fianza después de que la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota lo arrestara el miércoles en el centro de Minneapolis por cargos estatales de agresión y de denuncia falsa de un delito derivados del tiroteo de Julio Cesar Sosa Celis. Scoggin fijó la fianza en 400.000 dólares sin condiciones y 200.000 dólares con condiciones.

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Castro también enfrenta cargos federales derivados del tiroteo, ocurrido durante una ofensiva federal contra la inmigración en el área de Minneapolis. Los fiscales afirman que Castro dijo falsamente a los investigadores que había sido atacado con una escoba y una pala.