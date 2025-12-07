Hegseth justifica ataques a lanchas

Washington.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió los ataques a presuntas embarcaciones de cárteles de drogas en un discurso pronunciado el sábado en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, afirmando que el presidente Donald Trump tiene el poder de emprender acciones militares “como lo considera necesario” para defender la nación.

Hegseth desestimó las críticas a los ataques, en los que han muerto más de 80 personas, y ahora se enfrenta a un intenso escrutinio por preocupaciones de que violaron el derecho internacional. Al decir que los ataques están justificados para proteger a los estadounidenses, Hegseth comparó esa lucha con la guerra contra el terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

“Si trabajas para una organización designada como terrorista y traes drogas a este país en un barco, te encontraremos y te hundiremos. Que no haya duda al respecto”, dijo Hegseth durante su discurso principal en el Foro Nacional de Defensa Reagan. “El presidente Trump puede y tomará acciones militares decisivas como lo considere necesario para defender los intereses de nuestra nación. Que ningún país en la tierra dude de eso ni por un momento”, añadió.

El ataque más reciente eleva el número de muertos de la campaña a al menos 87 personas. Los legisladores han buscado más respuestas sobre los ataques y su justificación legal, y si las fuerzas de Estados Unidos recibieron la orden de lanzar un ataque de seguimiento tras una ofensiva en septiembre, aún después de que el Pentágono supiera que había sobrevivientes.

Aunque Hegseth comparó a los presuntos traficantes de drogas con los terroristas de Al Qaeda, los expertos han señalado importantes diferencias entre los dos enemigos y los esfuerzos para combatirlos.

En su discurso, Hegseth también habló de la necesidad de controlar el ascenso de China a través de la fuerza y no del conflicto. Repitió la promesa de Trump de reanudar las pruebas nucleares en igualdad de condiciones con China y Rusia, un objetivo que ha alarmado a muchos expertos en armas nucleares. China y Rusia no han realizado pruebas explosivas en décadas, aunque el Kremlin dijo que seguiría a Estados Unidos si Trump reiniciara las pruebas.