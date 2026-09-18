Javier Milei arremete contra los periodistas

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Buenos Aires.- El presidente de Argentina, Javier Milei, escribió en su cuenta de X "periodistas de mierdas" tras la difusión de datos oficiales negativos sobre la evolución de la economía relativos al último trimestre y anunciar que sustituirá a los trabajadores de la residencia presidencial por militares.

En un nuevo arranque de ira contra la prensa, Milei escribió, en mayúsculas: "Periodistas de mierdas, después se quejan cuando les digo que son mierdas humanas que se la pasan mintiendo. Son basuras repugnantes".

Estas palabras, que no acompañan datos ni contexto para entender a qué se refiere el presidente argentino, fueron publicadas poco después de conocerse que el producto interno bruto (PIB) se contrajo un 0,6 % en el último trimestre con respecto al anterior, a causa de una caída del consumo y la inversión.

También este jueves se reveló una tasa récord de informalidad laboral del 45 %, es decir, 6,1 millones de personas trabajan en esa condición en Argentina, una cifra no alcanzada antes, según datos oficiales.

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