logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Javier Milei arremete contra los periodistas

Por EFE

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
A
Javier Milei arremete contra los periodistas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Buenos Aires.- El presidente de Argentina, Javier Milei, escribió en su cuenta de X "periodistas de mierdas" tras la difusión de datos oficiales negativos sobre la evolución de la economía relativos al último trimestre y anunciar que sustituirá a los trabajadores de la residencia presidencial por militares.

      En un nuevo arranque de ira contra la prensa, Milei escribió, en mayúsculas: "Periodistas de mierdas, después se quejan cuando les digo que son mierdas humanas que se la pasan mintiendo. Son basuras repugnantes".

      Estas palabras, que no acompañan datos ni contexto para entender a qué se refiere el presidente argentino, fueron publicadas poco después de conocerse que el producto interno bruto (PIB) se contrajo un 0,6 % en el último trimestre con respecto al anterior, a causa de una caída del consumo y la inversión.

      También este jueves se reveló una tasa récord de informalidad laboral del 45 %, es decir, 6,1 millones de personas trabajan en esa condición en Argentina, una cifra no alcanzada antes, según datos oficiales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Assange vuelve a red social X tras dos años de silencio
      Assange vuelve a red social X tras dos años de silencio

      Assange vuelve a red social X tras dos años de silencio

      SLP

      EFE

      Su esposa y WikiLeaks confirmaron el regreso del periodista australiano a la red social

      Guerra en Irán ha costado 38 mmdd
      Guerra en Irán ha costado 38 mmdd

      Guerra en Irán ha costado 38 mmdd

      SLP

      AP

      Hasta 0.5% aumentaría la inflación por el conflicto

      Agricultores toman las calles de Bucarest
      Agricultores toman las calles de Bucarest

      Agricultores toman las calles de Bucarest

      SLP

      EFE

      La protesta agrícola en la capital rumana acaba en disturbios con 24 heridos y 29 detenidos

      China reduce la brecha tecnológica con EU
      China reduce la brecha tecnológica con EU

      China reduce la brecha tecnológica con EU

      SLP

      AP