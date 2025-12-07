Las ucranianas asumen roles de combate

Járkiv, Ucrania.- Cuando comenzó la invasión rusa a gran escala hace casi cuatro años, una soldado de 26 años conocida como Monka no veía un papel de combate que pudiera desempeñar. Pero eso cambió a medida que la tecnología transformó el campo de batalla y abrió nuevos caminos

El año pasado, se incorporó al ejército como piloto de drones de corto alcance con visión en primera persona, o FPV, después de renunciar a un trabajo como gerente de un restaurante en el extranjero y regresar a Ucrania para servir a su patria.

Su cambio forma parte de una tendencia más amplia de alistamiento de mujeres en el ejército de Kiev en roles de combate, que es posible gracias a la transformación tecnológica de la guerra moderna, según los oficiales militares.

“El hecho de que la tecnología nos permite entregar municiones sin llevarlas en nuestras manos o correr con ellas hacia la línea del frente es increíble”, manifestó Monka, que forma parte del Batallón de Sistemas No Tripulados del Tercer Cuerpo del Ejército. Ella y otras mujeres siguieron el protocolo militar ucraniano al identificarse solo con sus nombres en clave.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Más de 70.000 mujeres sirvieron en el ejército de Ucrania en 2025, un 20% más que en 2022, incluyendo más de 5.500 desplegadas directamente en el frente, indicó el Ministerio de Defensa.

Algunas unidades han adaptado sus esfuerzos de reclutamiento a las mujeres, ampliando sus plantillas en un indicio de que Kiev quiere reforzar y ampliar su ejército, incluso cuando las negociaciones de paz plantean una posible limitación al tamaño de sus fuerzas armadas en el futuro.

La de piloto de drones es una de las ocupaciones de combate más populares entre las mujeres en el ejército ucraniano, de acuerdo con las autoridades militares.