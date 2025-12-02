Noreste de EU se alista para intensas nevadas

Portland, Maine.- Hielo negro, nieve y neblina afectarán al centro-occidente de Estados Unidos el lunes debido a una tormenta invernal que ahora amenaza al noreste del país.

Más de 20 centímetros (8 pulgadas) de nieve cayeron en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago este fin de semana, estableciendo un récord para la mayor nevada en un solo día de noviembre en el aeropuerto, según el Servicio Meteorológico Nacional. El récord anterior se inició en 1951.

En el noreste, se esperaban hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de nieve en algunas partes del norte de Nueva Inglaterra. Una tormenta ventosa, potencialmente helada, se dirigió a la región y podría empapar algunas partes mientras acumulaba nieve en otras.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de tormenta invernal y avisos de clima invernal en Massachusetts, Nueva Hampshire, Vermont y Maine.

En Iowa, los vientos fuertes traían nieve a las carreteras, extendiendo las condiciones de viaje peligrosas, señaló el Servicio Meteorológico Nacional.