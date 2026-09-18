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Ordenan desbloquear sitios de noticias en Venezuela

Por AP

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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      CARACAS.- Las autoridades venezolanas ordenaron desbloquear numerosos portales de noticias locales e internacionales tras años de restringir el acceso a ellos bajo el argumento de que su contenido atentaba contra la paz y la estabilidad del pueblo venezolano.

      "En cumplimiento de las instrucciones emanadas por la presidenta" en funciones Delcy Rodríguez se "informa a la colectividad nacional sobre el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales", indicó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a través de un comunicado divulgado en sus redes sociales.

      Eso significa que empresas proveedoras de servicios de internet en Venezuela "han recibido la notificación técnica para la habilitación en sus infraestructuras del dominio de varios portales informativos", agregó CONATEL.

      La organización no gubernamental Ve Sin Filtro --dedicada a monitorear, documentar y denunciar la censura digital de Venezuela-- reportó en sus redes sociales que después del anuncio al menos una decena de portales fueron habilitados, pero "sigue la censura contra muchos medios más, además de páginas de ONG, iniciativas políticas", entre otras.

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      Entre los medios noticiosos desbloqueados destacan la Revista Semana y el diario El Tiempo, de Colombia, y los portales locales Efecto Cocuyo y El Pitazo.

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