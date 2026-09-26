Recuperan 52 cuerpos de transbordador hundido

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Yakarta, Indonesia.- Buceadores han recuperado un total de 52 cadáveres en Indonesia en una operación de varios días tras el naufragio de un transportador en aguas agitadas a principios de mes, informaron funcionarios. Las autoridades habían rescatado a 108 personas, pero 83 personas siguen desaparecidas.

El Virgo Transport 8 se dirigió de Surabaya, en Java Oriental, a Banjarmasin, en Kalimantan del Sur, en la isla de Borneo, con 243 personas a bordo cuando emitió una llamada de auxiliar el 13 de septiembre, explicando que la embarcación se estaba escorando en medio de un mala mar, con olas que alcanzaban los 3 metros de altura.

Más tarde, las autoridades supieron que el transbordador había volcado en aguas del archipiélago de Masalembo, en el mar de Java.

Durante la operación de búsqueda, los buzos recuperaron cuerpos de pasajeros tras romper las ventanas del ferry sumergidas para acceder a su interior.

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La Agencia de Búsqueda y Rescate de Indonesia indicó que se estaban empleando todos los recursos disponibles en el operativo de rescate.

La agencia aún planea reflotar el transbordador y sacar los restos del naufragio desde una profundidad de unos 30 metros.