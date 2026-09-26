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Tormenta llevará lluvia y viento al este de EU

Por AP

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Tormenta llevará lluvia y viento al este de EU
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      Providence, Rhode Island.- Una poderosa tormenta del noreste que se dirige a Nueva Inglaterra se intensificó el viernes, generando fuertes vientos y olas masivas en la costa este de Estados Unidos que, según advirtieron los meteorólogos, podrían crear condiciones peligrosas el fin de semana.

      Decenas de millones de personas se encuentran en la trayectoria del meteoro, que ya ha obligado a cancelar conciertos ya que personas en islas cercanas a Cape Cod, Massachusetts, se dirigieron al continente en los días previos a su llegada. Se prevén inundaciones peligrosas en la región central de la costa del Atlántico, particularmente cerca de Nueva Jersey y Delaware, desde el viernes y hasta el sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional.

      Se emitió un aviso de evacuación voluntaria en algunas zonas bajas de Manasquan, un municipio costero de Nueva Jersey, y los gobernadores de Nueva Jersey y Nueva York declararon estados de emergencia antes de la tormenta.

      Brian Kelly, alcalde de la pequeña comunidad costera de Sea Bright, Nueva Jersey, indicó que el municipio se prepara para vientos de hasta 80 kilómetros por hora (50 millas por hora), e inundaciones que podrían alcanzar hasta 1,8 metros (6 pies) de altura en algunas calles.

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      Las ráfagas máximas de viento podrían acercarse a entre 97 y 105 km/h (60 a 65 mph) en Cape Cod, Martha´s Vineyard y Nantucket entre el viernes en la noche y el sábado en la mañana.

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