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Ucrania fabricará los misiles Patriot

Zelenski confirma que tiene permiso de Trump

Por EFE

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Ucrania fabricará los misiles Patriot
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      Kiev, Ucrania.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este viernes que Ucrania tiene el permiso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para fabricar por su cuenta misiles interceptores para sistemas estadounidenses Patriot capaces de derribar misiles balísticos rusos.

      "Hay acuerdos concretos. El presidente Trump en la última reunión conmigo dejó claro que sí: yo tengo la última palabra; Ucrania cuenta con la licencia para construir misiles Patriot", dijo Zelenski al responder a preguntas de los periodistas en el grupo de WhatsApp que sus portavoces comparten con los reporteros que cubren la actualidad ucraniana.

      Trump ya dijo públicamente en presencia de Zelenski que permitirá a Ucrania fabricar misiles para sistemas Patriot en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, Turquía, a finales de julio, pero después de hacerlo se desdijo.

      Los sistemas Patriot y los misiles que utilizan son un bien escaso en estos momentos por la gran demanda que existe para ellos en todo el mundo, que se incrementó en el primer trimestre de este año al estallar la guerra en Oriente Medio por el ataques de EU e Israel contra Irán.

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      La guerra sigue

      Al menos cuatro personas murieron y otras siete resultaron heridas este viernes al impactar a plena luz del día un dron en el aparcamiento de un edificio de oficinas en Kiev, según informó el presidente ucraniano.

      Según explicó el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, el dron provocó daños en la fachada del edificio y rompió varias ventanas.

      Klichkó dio este balance poco después de las 15:00 hora local.  Justo antes se activaron las alarmas aéreas en la capital, donde después de las sirenas se escucharon varias explosiones.

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