Aprehenden a 15 sujetos en Sinaloa en dos operativos

Ciudad de México.- Autoridades detuvieron en dos acciones distintas a 15 personas, relacionadas con acciones de violencia que operaban en el noroeste del país, además de decomisar decenas de armas largas y una ametralladora.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó en un comunicado que tras diferentes líneas de investigación ubicaron en el municipio de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, a José Socorro ‘N’, identificado como líder de una célula criminal en Tijuana, en donde se le considera uno de los principales generadores de violencia.

El sujeto, apuntó la dependencia, cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio, “entre las que se encuentra un feminicidio ocurrido el 11 de septiembre de 2025, al interior de un domicilio en Tijuana, Baja California”.

En sus redes sociales, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, precisó que el detenido es identificado como ‘L-12’ y reiteró que se trata de un “objetivo prioritario” para las autoridades.

Las autoridades federales, en operativos efectuados en tres distintos municipios del estado, aseguraron un total de 146 artefactos explosivos artesanales, diversas sustancias químicas, como mil 600 litros de alcohol etílico, acetona, tolueno y equipos para procesar drogas sintéticas.

En uno de sus desplazamientos por la comunidad de El Chaco, en el municipio de San Ignacio, el personal militar logró localizar 146 artefactos explosivos improvisados, los cuales fueron inhabilitados por una célula especializada en manejo de explosivos, los cuales fueron llevados a un espacio libre, alejado de centros poblados para evitar riesgos en el manejo.

En diversos recorridos por Culiacán, Cósala y San Ignacio, en reconocimientos motorizados y terrestres, el personal militar localizo siete áreas de almacenamiento de precursores químicos y dos laboratorios inactivos para elaborar drogas sintéticas. Las autoridades informaron sobre los hallazgos, dos reactores, dos tambos con 400 litros de tolueno, tres tambos con 600 litros de acetona, seis tambos con 600 litros de alcohol etílico, cuatro tambos con 20 litros de alcohol, entre otros.