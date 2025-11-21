CS: Se equivoca quien convoca a la violencia

Ciudad de México.- Al enfatizar que se equivoca quien convoca a la violencia y alienta al odio, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el desfile del 20 de noviembre, en el que afirmó que su gobierno no se someterá a intereses de gobiernos extranjeros ni de quienes antes ostentaban el poder.

Al conmemorar el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, Sheinbaum Pardo declaró que calumnian a su administración porque saben de su honestidad.

En el Zócalo, ante la manifestación de la Generación Z que se realizaría casi a la par del desfile, dijo que también se equivocan quienes alientan la violencia.

“Nos calumnian porque saben de nuestra honestidad, saben que no nos vamos a someter a los intereses de quienes antes ostentaban el poder o gozaban de privilegios, ni a ningún gobierno o interés extranjero. Saben que no seremos figuras decorativas o simples instrumentos de quienes estaban acostumbrados a robar y a concentrar el poder económico y político del país.

“Contamos con el respaldo de la mayoría de los mexicanos, sobre todo de quienes habían sido históricamente olvidados”, expresó la presidenta.

“El que convoca a la violencia se equivoca, el que alienta el odio se equivoca, el que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca, el que convoca una intervención extranjera se equivoca, el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza se equivoca, el que cree que las mujeres somos débiles se equivoca, el que cree que la transformación duerme se equivoca, el que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes se equivoca, el que piensa que el pueblo es tonto se equivoca”, subrayó.

En su discurso recordó el inicio de la gesta revolucionaria de 1910 y convocó a la memoria profunda del pueblo de México que “a lo largo de su historia nunca aceptó la injusticia como destino.

“La Revolución Mexicana es una de las grandes transformaciones del siglo XX, que reivindicó derechos sociales, soberanía e independencia, recursos de la nación y el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes.

“La Revolución fue un levantamiento armado contra el dictador Porfirio Díaz, quien encabezó durante 34 años un régimen de opresión, autoritarismo y privilegios”, recordó.