Descartan fiebre aftosa en ganado

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Hermosillo, Son.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural descartó la presencia de fiebre aftosa en un becerro inspeccionado en la estación cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora, y que provocó el viernes la suspensión temporal de exportaciones hacia Estados Unidos.

Tras conocerse esa medida, el gobierno de Sonora, a través de su Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), informó que la exportación de ganado por la frontera de Agua Prieta se reanudará el próximo martes 20 de octubre.

Ello, después de que las muestras de laboratorio dieron positivo al virus de estomatitis papular bovina —enfermedad de distribución mundial y que no representa un riesgo mayor para la salud animal—.

El caso se detectó durante una inspección sanitaria de rutina, cuando se identificó una lesión en la piel del animal, similar a una ampolla.

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Como parte de los protocolos de vigilancia y prevención, se tomaron muestras que fueron enviadas a los laboratorios especializados de Senasica para determinar el origen de la lesión y establecer el diagnóstico correspondiente.

Los resultados permitieron identificar la causa de la lesión como estomatitis papular bovina, una enfermedad que afecta principalmente la piel y las mucosas de los bovinos.

"Es por ello que Agricultura mantiene vigilancia epidemiológica permanente de enfermedades vesiculares, lo cual ha permitido confirmar que México está libre de fiebre aftosa desde 1954", refirió la secretaría.