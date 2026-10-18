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Detienen a bombero por atropellar a un niño

Por El Universal

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a bombero por atropellar a un niño
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      Ciudad de México.- La Policía de la Ciudad de México detuvo al conductor de un camión del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, por su presunta participación en un incidente vial en el que un menor de 8 años perdió la vida, en calles de la alcaldía Magdalena Contreras.

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), efectivos respondieron a la alerta de operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, por un incidente vial en la Tierra Colorada.

      Al llegar al lugar, un ciudadano refirió que previamente el conductor del camión de bomberos que pasaba por la zona perdió el control e impactó a su hijo contra una camioneta estacionada. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) se trasladaron al lugar y determinaron que el niño había fallecido.

      Por lo anterior, los policías detuvieron al bombero y junto con el camión lo trasladaron ante un agente del MP.

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      De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría sido ocasionado por la unidad del cuerpo de Bomberos que se quedó sin frenos. Cabe destacar que la vialidad antes mencionada presenta una inclinación considerable, por lo que el chofer la unidad no pudo maniobrar de manera adecuada para evitar chocar contra la camioneta. 

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