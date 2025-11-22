Ferrocarril será riesgo para fauna

Ciudad de México.- Pese a ser un corredor biológico y hábitat de especies como el jaguar, tapir, mono araña o el ocelote, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) carece de infraestructura para el cruce seguro de fauna silvestre.

A lo largo de los 133 kilómetros del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec sólo habrá un paso de fauna.

Ubicado en el kilómetro 223+380, entre Chivela y Lagunas, Oaxaca, esta obra no responde a una iniciativa ambiental del proyecto, sino a una condición impuesta por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para autorizar la construcción ferroviaria.

El propio FIT lo reconoce en el Anexo Técnico del contrato FIT-GARMOP-SZ-26-2024 del servicio para la realización del proyecto ejecutivo del paso de fauna. El documento precisa que la secretaría condicionó la autorización ambiental del proyecto a la adecuación de obras de drenaje que funcionen como pasos de fauna, regla que el ferrocarril cumplimentó, hasta ahora, con esta única construcción.

La medida fue establecida en la Condicionante Octava del resolutivo de impacto ambiental emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), que ordena al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec presentar un programa de monitoreo y adecuar pasos inferiores y aéreos de fauna para proteger a especies como el jaguar, ocelote, tapir, yaguarundí, pecarí de labios blancos y mono araña, comunes en la región.

El Istmo de Tehuantepec es una de las regiones con mayor diversidad biológica del país por su ubicación entre los ecosistemas del Golfo y el Pacífico.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), esta zona concentra selvas bajas, bosques tropicales y matorrales que sirven de corredor natural para mamíferos, reptiles y aves en riesgo.