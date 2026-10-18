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FGR logra sólo 17 condenas por lavado

La fiscalía ha iniciado 8 mil 145 carpetas de investigación por el delito de lavado de dinero

Por El Universal

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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      Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició 8 mil 145 carpetas de investigación por el delito de lavado de dinero en el periodo 2006-2026, pero solamente consiguió que los tribunales dictaran sentencias condenatorias irrevocables en 17 casos. La cifra equivale a 0.2% del total de las investigaciones abiertas.

      La baja proporción de condenas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se ha mantenido a lo largo de distintos gobiernos, sin importar el partido en el poder, de acuerdo con el análisis hecho para este reportaje tras la información entregada por la FGR vía ley de transparencia.

      En los datos proporcionados se observa que, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, de Acción Nacional, hubo nueve sentencias por lavado de dinero; con Enrique Peña Nieto, del PRI, la cifra descendió a tres, y en la administración de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, se reportaron cinco. En los dos primeros años del gobierno de Claudia Sheinbaum, la FGR no había reportado sentencias condenatorias irrevocables, aunque sí ha conseguido fallos favorables importantes en primera instancia.

      Un caso relevante recientemente fue el de Zhenli Ye Gon, el empresario mexicano de origen chino cuyo nombre se hizo conocido en marzo de 2007, cuando las autoridades encontraron más de 205 millones de dólares en efectivo en su residencia en Ciudad de México.

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      Según informó la FGR, en julio de 2026 logró una sentencia de 15 años y un día de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, después de que se acreditara su participación en transferencias de recursos al extranjero. Sin embargo, la documentación consultada no permite establecer que esta sentencia haya adquirido firmeza.

      Una aclaración emitida por el juzgado en septiembre de 2026 ordenó tramitar recursos de apelación interpuestos contra el fallo, por lo que no es posible contabilizarla como una sentencia condenatoria irrevocable.

      Aunque México no cuenta con una cifra oficial clara sobre el monto que lava el crimen organizado, existen estimaciones de organismos internacionales. En marzo de 2022, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas señaló en su informe anual que los cárteles mexicanos blanquean alrededor de 25 mil millones de dólares al año en el país.

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