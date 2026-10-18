logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Figuras fantásticas desfilan en CDMX

Por El Universal

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
A
Figuras fantásticas desfilan en CDMX
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Los alebrijes monumentales llenaron de color el Paseo de la Reforma. Acompañados de bailes y música tradicional mexicana, los artesanos y artistas de diferentes estados del país mostraron su talento a los capitalinos, quienes respondieron con expresiones de alegría y tomando fotografías.

      En punto de las 12:00 horas, artesanos, bandas musicales, grupos de bastoneras y agrupaciones de gimnasia caminaron sobre la calle 5 de mayo, que lucía repleta de personas que esperaban el paso de los carritos que lucían las figuras con colores morado, verde, amarillo, naranja, azul y rojo.

      Participaron artesanas y artesanos de 11 estados. En esta ocasión se exhiben tres alebrijes elaborados por personas privadas de la libertad.

      Lourdes, quien se encontraba en avenida Juárez expresó que "es increíble" ver que dichas figuras "dan vida" a la cultura mexicana en el marco del Día de Muertos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El contingente siguió su camino por los carriles centrales de Paseo de la Reforma, y alrededor de las 15:00 horas, la mayoría de artesanos, comparsas, danzantes y alebrijeros llegaron a la Glorieta de la Diana Cazadora.

      Armando Reyes, de Puebla, destacó que el desfile ayuda a su comunidad a exponer la "Danza de los Tecuanes", que narra la persecución y cacería de un jaguar [tecuani] que ataca al ganado de los líderes de la comunidad.

      "Cuando nosotros les explicamos lo que significa la danza, la gente queda maravillada, entonces para nosotros es importante transmitirla porque esta danza vive en nuestra comunidad".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Acosta Naranjo critica a Morena por candidaturas centralizadas
      Acosta Naranjo critica a Morena por candidaturas centralizadas

      Acosta Naranjo critica a Morena por "candidaturas centralizadas"

      SLP

      Agencias

      Cuestiona el proceso electoral de Morena, señalando irregularidades en la selección

      Dictan prisión preventiva al Comandante Cromo
      Dictan prisión preventiva al Comandante Cromo

      Dictan prisión preventiva al "Comandante Cromo"

      SLP

      El Universal

      La detención de Iván Sánchez Santiago se realizó en Guadalajara por la Marina y la Secretaría de Seguridad.

      Detienen a exfiscal de Maru Campos por caso CIA en México
      Detienen a exfiscal de Maru Campos por caso CIA en México

      Detienen a exfiscal de Maru Campos por caso CIA en México

      SLP

      El Universal

      La detención se relaciona con la muerte de los agentes que estarían operando

      Gobierno federal pide estar atentos al avance de Trudy
      Gobierno federal pide estar atentos al avance de Trudy

      Gobierno federal pide estar atentos al avance de "Trudy"

      SLP

      El Universal

      Se establecen zonas de prevención y vigilancia por efectos de huracán y tormenta tropical.