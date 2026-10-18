Figuras fantásticas desfilan en CDMX

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Ciudad de México.- Los alebrijes monumentales llenaron de color el Paseo de la Reforma. Acompañados de bailes y música tradicional mexicana, los artesanos y artistas de diferentes estados del país mostraron su talento a los capitalinos, quienes respondieron con expresiones de alegría y tomando fotografías.

En punto de las 12:00 horas, artesanos, bandas musicales, grupos de bastoneras y agrupaciones de gimnasia caminaron sobre la calle 5 de mayo, que lucía repleta de personas que esperaban el paso de los carritos que lucían las figuras con colores morado, verde, amarillo, naranja, azul y rojo.

Participaron artesanas y artesanos de 11 estados. En esta ocasión se exhiben tres alebrijes elaborados por personas privadas de la libertad.

Lourdes, quien se encontraba en avenida Juárez expresó que "es increíble" ver que dichas figuras "dan vida" a la cultura mexicana en el marco del Día de Muertos.

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El contingente siguió su camino por los carriles centrales de Paseo de la Reforma, y alrededor de las 15:00 horas, la mayoría de artesanos, comparsas, danzantes y alebrijeros llegaron a la Glorieta de la Diana Cazadora.

Armando Reyes, de Puebla, destacó que el desfile ayuda a su comunidad a exponer la "Danza de los Tecuanes", que narra la persecución y cacería de un jaguar [tecuani] que ataca al ganado de los líderes de la comunidad.

"Cuando nosotros les explicamos lo que significa la danza, la gente queda maravillada, entonces para nosotros es importante transmitirla porque esta danza vive en nuestra comunidad".