Hallan muerto a sacerdote desaparecido

Tultitlán, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el cuerpo del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis fue encontrado dentro de un canal de aguas negras en el municipio de Nextlalpan y por estos hechos hay 2 personas detenidas, a quienes investigan por el delito de desaparición cometida por particulares.

Fue el pasado 31 de octubre cuando familiares de la víctima levantaron el reporte de desaparición del padre, quien oficia a misas en una iglesia ubicada en la colonia La Piedad del municipio de Tultepec.

Y de acuerdo con las indagatorias de la FGJEM, el hombre de 43 años de edad, estuvo en un domicilio ubicado en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, de Tultitlán, donde convivió con una mujer y otro sujeto, mismo que lo agredió con un objeto punzocortante tras consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes.

Los detenidos por orden de aprehensión son María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, investigados por su posible participación en el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.

Los agentes de investigación identificaron el domicilio del hoy arrestado, en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en el municipio de Tultitlán, sitio que catearon el pasado 9 de noviembre.