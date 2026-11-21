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Las consultas de información pública en San Luis Potosí aumentaron 200 por ciento, mientras instituciones estatales y ayuntamientos enfrentan más recursos de revisión por las respuestas que entregan a los ciudadanos.

En medio de la actividad política rumbo al proceso electoral, los partidos políticos figuran entre los sujetos obligados más consultados, principalmente por su financiamiento público, informó José Gerardo Navarro Alviso, comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

El funcionario señaló que la plataforma registra diariamente entre dos mil y tres mil usuarios.

Aunque reportó el incremento, reconoció que todavía analizan el informe mensual para identificar con precisión el comportamiento de las consultas y posteriormente emitir un comunicado oficial.

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Además de los partidos políticos, las dependencias del Ejecutivo estatal y los ayuntamientos también registran mayor interés.

El aumento también se refleja en los recursos de revisión promovidos contra instituciones públicas. Navarro Alviso mencionó que entre los municipios con más procedimientos se encuentran San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Mexquitic de Carmona, además de otros ayuntamientos cercanos a la zona centro. Estos recursos se presentan cuando los solicitantes consideran que las respuestas recibidas no atienden favorablemente sus peticiones.

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El comisionado presidente reconoció que algunas instituciones reservan información pública cuando está relacionada con procedimientos de fiscalización. Explicó que los datos pueden mantenerse bajo reserva hasta que las autoridades fiscalizadoras emitan las resoluciones correspondientes, bajo el argumento de que su difusión anticipada podría ser tendenciosa o utilizarse para otros fines.

Sin embargo, Navarro Alviso no precisó cuántas solicitudes han sido afectadas por estas reservas, qué instituciones las han aplicado ni cuánto tiempo permanece restringido el acceso a la información. Así, mientras las consultas y los recursos de revisión aumentan, la CEGAIP aún no ofrece cifras sobre el alcance de las restricciones al acceso a documentos públicos.