Hombres armados irrumpen en vivienda y asesinan a joven
Se trataba de un hombre de 26 años de edad, identificado como Víctor
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TAMUÍN.- Un joven fue privado de la vida al interior de su domicilio en el ejido El Centinela. Supuestamente, un grupo de hombres armados irrumpió en la vivienda y uno de ellos le disparó con un arma larga.
Este sábado, alrededor del mediodía, hubo varios reportes al Sistema de Emergencias 911, en los que se mencionaba que había una persona baleada dentro de un domicilio particular, en el ejido antes mencionado.
Se trataba de un joven de 26 años de edad, identificado como Víctor, quien, cuando llegaron los socorristas de Bomberos Voluntarios, ya no tenía signos vitales.
Fuentes oficiales informaron que unos delincuentes que portaban armas de fuego largas se metieron a la vivienda y le dispararon. Posteriormente, se dieron a la fuga.
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Elementos de la Guardia Civil Estatal se encargaron de acordonar la zona y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.
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