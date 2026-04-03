Nombres de 52 mexicanos viajan en la nave Orión

Monterrey, NL.- Los nombres de 52 personas víctimas de desaparición en el estado mexicano de Nuevo León orbitarán la Luna junto con los astronautas de la misión Artemis II, realizada por la NASA, para visibilizar esta crisis humanitaria en el país.

En entrevista con EFE, Leticia Hidalgo, fundadora del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) mencionó que se sumaron a la iniciativa internacional de incluir los nombres de personas en tarjetas de embarque digitales que lleva consigo la nave Orión, como una forma de hacer presentes a las víctimas de desaparición forzada.

“Quisimos seguirlos haciendo presentes y, sobre todo, en un hecho histórico como éste, que es el regreso de la humanidad a la Luna”, indicó Leticia Hidalgo, quien fundó el colectivo tras la desaparición de su hijo Roy Rivera Hidalgo.

La iniciativa de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), que contempla que de forma simbólica, toda la humanidad sea parte de la misión, no fue desaprovechada por las madres buscadoras de Nuevo León que desean hacer patente que no cesan la búsqueda de sus seres queridos.

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“La NASA quiere que veamos que estamos en una nueva etapa de evolución de tecnología y que seamos partícipes de ese viaje tan extraordinario, histórico y lanzó una convocatoria para escribir los nombres de las personas que quisiéramos ir y nosotros no estamos un minuto sin pensar en nuestros hijos, en nuestras hijas desaparecidas, pensamos que podríamos incluirlos a ellos”, explicó.

Entre los nombres que se incluyen están el de Roy Rivera Hidalgo, desaparecido el 11 de enero de 2011 a manos de hombres vestidos de policías que lo sacaron de su propio domicilio, así como el profesor José Antonio Menchaca, quien desapareció cuando se trasladaba a la casa de una de sus hijas, el 22 de mayo de 2022.