Mariposas Monarca, migración 2025

Como todos los años, en meses de octubre y noviembre se lleva a cabo la migración de la MARIPOSA MONARCA en Norteamérica, terminando su viaje en lo queda de bosques de PINO en algunos municipios de ESTADO DE MÉXICO y de MICHOACÁN.

Este año dicha migración es especial, ya que se registró con transmisores colocados en algunos ejemplares de mariposa, en el denominado PROYECTO COLABORACIÓN MONARCA, liderado por DAVID LA PUMA de CELLULAR TRACKING TECHNOLOGIES CTT, y que consiste en colocar un transmisor solar con un peso de 60 MILIGRAMOS en diferentes ejemplares y dar un seguimiento satelital instantáneo a toda la travesía. Y este día 12 de noviembre se registró la llegada del primer ejemplar con transmisor a la llamada RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MARIPOSA MONARCA en el estado de MICHOACÁN. En este caso fue el ejemplar marcado como MW026, colocado el 27 de septiembre de este año en LAWRENCE, KANSAS OK. El ejemplar cruzó los estados de Oklahoma y Texas, y dio la primer señal en TAMAULIPAS, un lugar cercano a la RESERVA DE LA BIOSFERA DEL CIELO en el mismo estado de Tamaulipas. Después dio señal en el municipio de RIOVERDE, San Luis Potosí, cruzando la SIERRA GORDA entre Guanajuato y Querétaro; después dio señal nuevamente en JURIQUILLA y SAN JOSÉ EL ALTO. El día 8 de noviembre dio señal nuevamente en TEMASCALCINGO, Estado de México, y arribando finalmente a su destino el día 9 de noviembre en el municipio de OCAMPO, en el estado de MICHOACÁN, en el santuario denominado EL ROSARIO.

Como siempre, este evento se ve empañado en México por algunos de nuestros POLÍTICOS CORRIENTES Y ARRIBISTAS, en este caso el SECRETARIO DE TURISMO DE MICHOACÁN, Roberto Monroy García, que da la noticia en un afán protagonista cuando no tiene nada que ver con dicho proyecto, que en todo caso si hubiese colaboración de México -que no sabemos que exista- debía ser a través de SEMARNAT y no de una Secretaría de Turismo estatal.

Volviendo a la migración, en promedio las mariposas se trasladan 4,000 kilómetros para llegar a su destino en México. Y esta especie de mariposa tiene un ciclo de vida como mariposa de sólo 6 semanas en promedio, pero la generación que nace a finales de verano o principios de otoño vive hasta 9 meses, y es la llamada GENERACIÓN MATUSALEM por su longevidad y es la que migra de ida a México y de regreso al Norte de Estados Unidos y sur de Canadá.

Para su reproducción necesita una planta llamada ALGODONCILLO, que se da en toda Norteamérica y es donde se alimentan las orugas antes de convertirse en mariposas y poder volar y después migrar. La principal propiedad de esta planta es que es tóxica mas no hace daño a las orugas, pero sí a los pájaros que se alimentan de las orugas, por lo que su depredación disminuye al convertirse tanto la oruga como en la mariposa, ya que al alimentarse así se convierten en ANIMALES TÓXICOS.

¿Cómo podemos ayudar a estos insectos polinizadores en su estancia de 5 meses en México? Una ayuda es sembrando algodoncillo, las semillas se pueden comprar fácilmente. La otra ayuda es no fumigar los jardines, ya que matas todos los insectos polinizadores, entre ellos las mariposas, y por último si vas en la carretera y te topas con zona de cruce de su ruta migratoria bajar la velocidad durante unos pocos kilómetros que dura esa intersección de rutas (la tuya y la de ellas) a menos de 80 km/h, lo cual les da más probabilidad de no ser ANIQUILADAS por ti por medio de tu coche. Cada mariposa que pudiste haber matado y dejas seguir, puede significar cientos de mariposas al reproducirse.