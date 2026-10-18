Partidos burlan la ley electoral

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Ciudad de México.- Los partidos políticos utilizan la figura de coordinadores, que no está regulada, para burlar la ley electoral, consideraron especialistas.

Desde hace algunos años, Morena designa a coordinadores en Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, que a la postre se convierten en sus precandidatos y candidatos. Al ver que esta fórmula ha dado resultados sin ninguna sanción, los partidos de oposición la copiaron.

El PAN anunció a sus coordinadores en Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad; el PRI, a los Defensores de México y el PVEM ya le entró con los Guardianes Verdes.

El exconsejero electoral Mauricio Merino precisó que los partidos inventaron estas figuras para eludir, con bastante claridad, lo que marca la ley.

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Sostuvo que estos nombramientos deberían considerarse actos anticipados de precampaña, pero en este caso hay una ausencia deliberada de siete consejeras y consejeros del INE que decidieron no hacer ningún tipo de lineamiento en materia de fiscalización sobre estos nombramientos.

Merino comentó que los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLE) tampoco han reaccionado a estos actos anticipados de campaña, a pesar de que ya arrancó formalmente el año electoral.

Jessica Rojas, especialista en materia electoral por la UNAM, comentó que pareciera, a todas luces, que los partidos están violentando la legislación electoral, a través del uso de estas figuras para tener un proceso de posicionamiento adelantado; sin embargo, recordó que los institutos políticos, dentro de su vida interna, tienen un margen amplio de autoorganización que utilizan al límite.

"El problema es, incluso, de tipo jurídico. Esta figura se convierte en una especie de disfraz jurídico para adelantar una precampaña. Como tal, la legislación en materia electoral en México no sanciona el nombre que recibe esta figura política, sino lo que se sanciona es la conducta, una conducta que vulnere la competencia", dijo.

Arturo Espinosa, fundador del Laboratorio Electoral, comentó que las figuras de coordinadores no están previstas en la ley, las han inventado los partidos para poder hacer campañas anticipadas.

"Se deben de regular, sobre todo por el gasto que implica lo que están haciendo: las asambleas, reuniones y eventos que están llevando a cabo. Creo que eso sí es algo que se debe regular, especialmente cuando estas figuras de las coordinaciones que inició Morena y ahora le copiaron al menos el PRI y el PAN derivan en quienes van a ser los candidatos", sostuvo.