Piden evitar compras de pánico de gas

Ciudad de México.- La Secretaría de Energía (Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex) hicieron un llamado a la población a no hacer compras de pánico de gas licuado de petróleo (LP), ya que el abasto está garantizado.

“La Sener, Pemex, así como las empresas Grupo Uribe, SoniGas, Combugas, Gas Express Nieto, Gas y Servicio, Gas Metropolitano, Hidrogas y Regio Gas, entre otras, confirman que el abasto en todos los estados del centro, así como en toda la República Mexicana, está garantizado”, informó la dependencia a través de un informe.

“Se cuenta con los inventarios para atender la demanda regular de este energético, por lo que se hace un llamado a la población a mantener la calma y no realizar compras de pánico”, agregó.

El miércoles, la Amexgas y el Gremio Gasero Nacional alertaron de problemas de abasto o racionamiento de este combustible. Ante las versiones que circulan en medios de comunicación sobre supuestos racionamientos o desabasto programado en estados del centro de la República, la Sener, Pemex y las empresas de distribución de gas LP del país aclararon que tal información no es correcta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dieron a conocer que existe una estrecha coordinación y diálogo permanente entre el gobierno y las empresas del sector para garantizar el abasto en beneficio de las familias mexicanas.