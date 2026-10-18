Río Santiago, el más contaminado

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Guadalajara, Jal.- "Pues no creían, yo les dije y siempre les platicábamos de lo que está pasando ahorita, que nos lavamos la boca con agua con mierda, les dijimos que les iba a llegar, pero no creían", señala Enrique Enciso, uno de los fundadores del colectivo Un Salto de Vida, que desde hace 21 años intenta detener el grave deterioro del río Santiago, considerado el más contaminado del país.

Enciso menciona que la crisis por el agua sucia que actualmente se vive en la zona metropolitana de Guadalajara es consecuencia de lo que se permitió hacer en este sitio: contaminarlo todo en nombre del progreso y los negocios de unos cuantos.v

En los límites de Tlaquepaque y El Salto está la presa Las Pintas, donde desfoga el canal del mismo nombre, ambos forman la última parte del "sistema antiguo", un acueducto a cielo abierto por el que se conduce desde el lago de Chapala 20% del agua que se consume en la metrópoli. El olor nauseabundo que emana y el color negro del líquido que corre por ahí hace difícil pensar que se pueda utilizar para lavar ropa o trastes, mucho menos para bañarse o lavarse los dientes.

Sin embargo, así fue hasta el pasado 7 de octubre, cuando el gobierno estatal cerró las compuertas de este sistema, ante los reportes de agua contaminada saliendo por los grifos de las casas.

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"Es agua (...) imposible de potabilizar", afirma Juan Pablo Macías, investigador de temas hídricos, y quien durante 13 años ha monitoreado la calidad del agua del "sistema antiguo".

"Lo que encontré es una degradación y un deterioro progresivo desde 2013 hasta 2026; encontré coliformes fecales en niveles muy alarmantes", afirma y asegura que el origen de esta contaminación no es difícil de imaginar: son las descargas irregulares a lo largo de este canal, y que le corresponde rastrear y denunciar al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).