Rocha operaba inmuebles llenos de huachicol

Ciudad de México.- La causa penal contra 13 personas, entre ellas Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo y probable testigo colaborador, describe inmuebles “hasta la madre” donde se almacenaban y descargaban hasta 80 camiones doble remolque —con capacidad total de 4 millones 800 mil litros de huachicol— o fulles de combustible robado “del popote”.

Según la denuncia anónima que sostiene la causa penal 495/ 2025, en poder de El Universal, además de almacenar ilícitamente huachicol, en los vehículos de tanques cisterna y en las pipas son escondidas las armas de grueso calibre con protección especial para protegerlas de los líquidos.

“La Espuela está llena de gasolina y hay puro facturero que les trabaja a ellos, que rentan ahí, pero le entran hasta 80 fulles [camiones de doble remolque], de hecho si van ahorita van a encontrar… Porque está lleno, tampoco tienen permiso para tener tantísima gasolina y luego robada del popote, extraída en porciones pequeñas”.

Se detalla que, en un inmueble conocido como La Espuela, ubicado sobre la carretera La Palma en Epigmenio González, Querétaro, ingresaban camiones de doble remolque con combustible que es facturado en Tabasco.

“Pero facturada por Tabasco o por la empresa PTYH y Mada Energy, GN OIL, GMR energéticos, que son factureras… Están hinchados de dinero, ese lugar está hasta la madre debido a que tienen todo el hidrocarburo robado y es conocido como La Espuela, pero es la Ferropolymers… En La Espuela es donde guardan hasta armas”, refiere la causa penal respectiva que hace mención a una denuncia anónima.

También se detalla que el inmueble denominado El Patio, que se encuentra al lado de la 5ta La Chingada, en Querétaro, está a cargo de Alejandro Jacob Álvarez Arriaga, alias “Ale”, quien siempre anda armado, administra todo lo de la gasolina robada y aparte distribuye las armas desde ahí.

La denuncia anónima destaca que hay personas dedicadas a transportar armas para los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en Querétaro, quienes tienen protección y apoyo de Policías Federales Ministeriales.

La denuncia señala que una de las personas se llama Daniel Roldán Morales, alias “El Inge” o “Dani” (con orden de aprehensión), quien trafica armas que trae desde Guatemala, y que todo esto lo sabe el denunciante porque “El Inge” mandó matar a su hermano con unos comandantes que trabajan para él y que son de la Fiscalía General de la República, pero su hermano logró escapar.