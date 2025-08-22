Tren Maya sigue perdiendo dinero

Ciudad de México.- La baja concurrencia de personas en el Tren Maya sigue generando pérdidas a la megaobra creada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con cifras oficiales, desde su inauguración, el 8 de diciembre de 2023, y hasta el 11 de agosto de 2025, el medio de transporte había trasladado a un millón 504 mil 319 pasajeros, equivalente a 2 mil 474 personas cada día.

Pese a ello, la meta fijada establece que el Tren Maya debería trasladar alrededor de 8 mil 200 personas por día.

Si tomamos en cuenta que el costo total de la obra alcanzó 544 mil millones de pesos, el Tren Maya ha costado 361 mil pesos por cada pasajero que trasladó hasta el 11 de agosto del año en curso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El director del Tren Maya, general Óscar David Lozano, ha reconocido que la obra no ha sido rentable y que, con suerte, cubrirá sus gastos hasta 2030 si logra operar trenes de carga. Actualmente, pierde 7.1 millones de pesos diarios.

Según el número de traslados, el Tren Maya mueve apenas 30.17% de su meta diaria.

La baja afluencia de pasajeros y los altos costos han generado críticas hacia el proyecto, diseñado para atraer tanto a turistas nacionales como internacionales. Sin embargo, la falta de rutas completas y los retrasos en la llegada de nuevos trenes han obstaculizado su éxito.

El Tren Maya recorre una ruta de unos mil 554 kilómetros a través de los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. El trayecto ferroviario se encuentra dividido en siete tramos, conectando ciudades y zonas turísticas como Palenque, Escárcega, Calkiní, Izamal, Cancún, Tulum, Chetumal y Valladolid.

Los precios para viajar en el Tren Maya van desde 148 pesos para visitantes nacionales en clase turista hasta 4 mil 521 pesos para turistas internacionales en clase premier para la ruta más larga.