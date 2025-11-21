logo pulso
Vamos por más marinos: Harfuch

El titular de la SSPC niega que cárteles controlen el país

Por El Universal

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Vamos por más marinos: Harfuch

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, considera que el golpe más importante de la actual administración es la desarticulación de la red de huachicol fiscal que involucra a marinos, empresarios y exfuncionarios de aduanas.

En una entrevista con El Universal en su oficina ubicada en avenida Constituyentes, alcaldía Álvaro Obregón, el funcionario federal adelanta que van por más marinos, pues existen órdenes de aprehensión pendientes y se trata de un número considerable. Niega que los cárteles controlen México y dice que el Cártel de Sinaloa se ha debilitado. 

El caso de la red de huachicol fiscal que estuvo operada por elementos de la Marina, ¿lo considera el golpe más importante esta administración?

—Hasta el momento sí, va a continuar habiendo golpes y aquí [hay que] resaltar la actuación de la propia Secretaría de Marina; muchas veces dijeron que la Marina estaba corrompida, pero fue la propia Secretaría de Marina, a través de la Unidad de Inteligencia Naval, que inició la investigación en coordinación con la SSPC y Fiscalía General de la República para dar con estos delincuentes.

¿Fue un error exponer a los 

navales a la corrupción que ha prevalecido en las aduanas?

—Definitivamente, tener a marinos en ciertas aduanas ayudó a disminuir la corrupción.

Este caso del huachicol fiscal fue aislado y muy particular, donde un grupo de personas que estaban en esa institución cometieron delitos, pero la gran mayoría del personal trabaja con integridad y ayuda a mejorar la situación, aseguró.

¿Qué avance se registra 

en el caso de La Barredora?

—Tenemos casi a todos detenidos, al que era secretario de seguridad de la entidad [Hernán Bermúdez Requena], también al segundo al mando, un sujeto apodado “El Pinto” [Ulises Pinto Madera], y acabamos de detener a un sujeto que fue director de la propia policía estatal [Leonardo Arturo Leyva Ávalos].

