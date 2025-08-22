Vidulfo Rosales deja a padres de los 43

Ciudad de México.- Vidulfo Rosales, abogado por casi 11 años de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, anunció su renuncia como representante legal de padres y madres de los jóvenes.

En un comunicado, el litigante anunció su decisión, que también incluye su separación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan.

“Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos, seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicano tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda”, publicó.

Aunque no dio a conocer lo que hará en un futuro, medios locales reportaron que el defensor de derechos humanos se unirá al equipo de Hugo Aguilar, nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En una entrevista para Infobae México, Rosales Sierra afirmó que su renuncia al CDHM Tlachinollan se debió a motivos personales y de salud, y que la defensa de los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa exigía “plena dedicación” lo que complicaba su situación médica.

Asimismo, negó que su decisión tuviera que ver con una invitación para colaborar con la SCJN.

En su texto, el activista ratificó su compromiso con los pueblos indígenas y con las mujeres y hombres que luchan por tener mejores condiciones de vida.