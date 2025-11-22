El león y el asno.

La cigarra y la hormiga.

El lobo y el cordero.

Las abejas y las moscas.

El cuervo y la zorra.

La serpiente y el ave.

El perro y el cocodrilo.

Los galgos y el conejo.

El gato y los ratones.

Y con ellos la mona que subió al nogal, el burro flautista, las ranas que pedían rey.

Todos los animales que aparecen en las fábulas buscaron a los fabulistas y les dieron de palos.

Alguien les preguntó por qué. Respondieron:

-Nunca nos pagaron derechos.

¡Hasta mañana!...