logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A

El león y el asno.

La cigarra y la hormiga.

El lobo y el cordero.

Las abejas y las moscas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El cuervo y la zorra.

La serpiente y el ave.

El perro y el cocodrilo.

Los galgos y el conejo.

El gato y los ratones.

Y con ellos la mona que subió al nogal, el burro flautista, las ranas que pedían rey. 

Todos los animales que aparecen en las fábulas buscaron a los fabulistas y les dieron de palos. 

Alguien les preguntó por qué. Respondieron:

-Nunca nos pagaron derechos.

¡Hasta mañana!...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Laberintos (2)
Laberintos (2)

Laberintos (2)

SLP

PULSO

Mariposas Monarca, migración 2025
Mariposas Monarca, migración 2025

Mariposas Monarca, migración 2025

SLP

PULSO

Aire Sucio, Gobierno Ciego
Aire Sucio, Gobierno Ciego

Aire Sucio, Gobierno Ciego

SLP

PULSO

“... Pagaron 50 millones de dólares por un cuadro de Frida Kahlo...”.
“... Pagaron 50 millones de dólares por un cuadro de Frida Kahlo...”.

“... Pagaron 50 millones de dólares por un cuadro de Frida Kahlo...”.

SLP

PULSO