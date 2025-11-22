Mirador
A
El león y el asno.
La cigarra y la hormiga.
El lobo y el cordero.
Las abejas y las moscas.
El cuervo y la zorra.
La serpiente y el ave.
El perro y el cocodrilo.
Los galgos y el conejo.
El gato y los ratones.
Y con ellos la mona que subió al nogal, el burro flautista, las ranas que pedían rey.
Todos los animales que aparecen en las fábulas buscaron a los fabulistas y les dieron de palos.
Alguien les preguntó por qué. Respondieron:
-Nunca nos pagaron derechos.
¡Hasta mañana!...