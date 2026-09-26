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Seguridad

Capturan a cuatro "narcos" en Cerritos y Valles

Por Redacción

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a cuatro "narcos" en Cerritos y Valles
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      En labores de seguridad y vigilancia, la Guardia Civil Estatal detuvo a cuatro presuntos narcomenudistas en los municipios de Cerritos y Ciudad Valles, donde además se aseguraron más de 270 dosis de sustancias con características de droga y otros indicios.

      En la colonia Guadalupe, en el municipio de Cerritos, los agentes estatales detuvieron a Fernando "N", de 56 años, a quien le fueron aseguradas más de cien dosis de cristal y cocaína, varias bolsitas de marihuana y un vehículo Nissan color gris en que se desplazaba, se le investiga si pertenece a alguna banda criminal que opera en la zona.

      En una segunda intervención, en el fraccionamiento Valle Alto, en Ciudad Valles, fueron detenidos José "N", de 39 años; Monserrat "N", de 25 años, y Eliza "N", de 21 años, a quienes, los elementos de la GCE les aseguraron infinidad de dosis de marihuana y cristal, además de una lista con información y dijeron pertenecer a un grupo delictivo.

      Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica.

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