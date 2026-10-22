Sorprenden a ocho con droga en calles de SGS

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Durante patrullajes preventivos, cinco hombres, una mujer y dos menores de edad fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad, por su probable participación en delitos contra la salud

La corporación precisó que las detenciones de los menores fueron con apego a los protocolos, informando a sus respectivos padres sobre su aseguramiento y presentados ante la autoridad competente. Se trata de un adolescente de 17 años detenido en la Constancia, por encontrarle dosis de presunta metanfetamina; y un menor de 16 años detenido en la colonia 21 de Marzo, a quien se le encontraron bolsas con presunta marihuana.

También durante labores encaminadas a inhibir conductas delictivas en las colonias San Antonio, Primero de Mayo, Azaleas y Valentín Amador, las personas identificadas como César "N", 18 años; José "N", 34 años; Cristian "N", de 18 años; Jhoana "N", 32 años, fueron detenidas al ser detectadas consumiendo y portando bolsas con presunta marihuana.

Asimismo, Abraham "N", de 38 años y Víctor "N", de 39 años fueron asegurados en la colonia Primero de Mayo, al encontrarles en presunta posesión de dosis de metanfetamina.

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Todas estas personas fueron trasladadas a la comandancia municipal para sus respectivas certificaciones médicas y, posteriormente, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.