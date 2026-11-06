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A prisión, huasteco por secuestro y asesinato

Por Redacción

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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A prisión, huasteco por secuestro y asesinato
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      ÉBANO.- Ocho años después de un violento crimen que dejó dos personas muertas y una más lesionada, la justicia alcanzó a uno de los presuntos responsables, quien fue detenido y vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado.

      Se trata de Brayan "N", señalado por su probable participación en los hechos ocurridos en octubre de 2018, cuando un grupo de sujetos privó ilegalmente de la libertad a tres personas en la colonia 20 de Noviembre, en este municipio de la Huasteca Potosina.

      De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), las víctimas fueron llevadas contra su voluntad hasta unas parcelas de la colonia Zostepec.

      En ese sitio fueron golpeadas y atacadas con un arma blanca. Dos de ellas perdieron la vida a consecuencia de las lesiones, mientras que la tercera quedó herida.

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      El caso fue investigado por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, cuyos agentes reunieron elementos que permitieron establecer la probable participación de Brayan "N" y obtener una orden de aprehensión en su contra.

      Elementos de la Policía de Investigación (PDI) lograron cumplimentar el mandato judicial y pusieron al sospechoso a disposición de la autoridad correspondiente.

      Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba relacionados con el secuestro y las agresiones sufridas por las víctimas, logrando que un Juez de Control dictara auto de vinculación a proceso.

      Además, el juzgador ordenó que Brayan "N" permanezca bajo prisión preventiva justificada y concedió un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.

      Aunque han transcurrido ocho años desde aquel violento episodio, el proceso penal contra uno de los presuntos involucrados continúa, mientras las autoridades buscan esclarecer plenamente lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

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