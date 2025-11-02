Adolescente es detectado en posesión de “mota”

Durante la presencia que se despliega en todos los sectores de la demarcación, un menor fue detenido por agentes de la Guardia Civil de Soledad por posesión de enervantes, esto en la colonia Genovevo Rivas Guillén.

Los policías llevaban a cabo un recorrido de prevención sobre la calle Víctor Cervera Pacheco, en la colonia mencionada, donde notaron la presencia de un individuo que comenzó a agredirlos verbalmente y después intentó escapar.

Luego de darle alcance, oficiales municipales dialogaron con el sujeto, quien dijo llamarse Jonathan “N”, de 17 años, a quien le localizaron una bolsa con hierba seca similar a la marihuana.

De inmediato se le dio a conocer que sería detenido por posesión de enervantes y después se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.

