Alerta Fiscalía sobre estafas telefónicas

Llaman a las víctimas para informar de un premio y les piden información personal

Por Redacción

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Alerta Fiscalía sobre estafas telefónicas

La Fiscalía General del Estado hace un llamado a la ciudadanía para que mantenga previsiones y evite caer en estafas telefónicas, ya que recientemente se ha detectado un modus operandi en la zona metropolitana donde estafadores se comunican con las víctimas para informarles que han ganado un supuesto premio por compras realizadas en un centro comercial.

Las personas afectadas reciben llamadas desde números desconocidos, en las cuales se les informa sobre un presunto obsequio vinculado a sus compras recientes. 

Posteriormente se les cita a un lugar específico a recoger el premio obtenido y en este proceso los estafadores buscan obtener datos personales de las víctimas, así como respuestas de voz que les permitan realizar trámites apócrifos.

Ante esta situación, la Fiscalía recomienda a la población colgar inmediatamente ante llamadas de números no reconocidos, así como no compartir datos personales ni ubicaciones, y evitar retornar llamadas a esos números desconocidos. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se aconseja verificar la autenticidad de las empresas mencionadas en las llamadas y, de ser necesario, bloquear dichos números telefónicos para prevenir futuros intentos de fraude.

Exhortó la FGE a denunciar cualquier hecho con apariencia de delito en el edificio central ubicado en Avenida Eje Vial #100, en la capital potosina, o a cualquiera de sus Delegaciones Regionales, donde se brindará el apoyo necesario.

