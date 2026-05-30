Aprehenden a sujeto que intentó ultimar a esposa

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La Fiscalía General del Estado, por medio de la Policía de Investigación adscrita a la Subdirección de la Zona Media, ejecutó una orden de aprehensión en contra de Eladio "N", por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de una mujer en el municipio de Ciudad del Maíz.

La Fiscalía desarrolló las indagatorias con las que una Juez de Control con sede en Rioverde, libró el mandamiento judicial correspondiente, derivado de hechos ocurridos el 10 de mayo de 2026 en un domicilio de la colonia La Villa.

Según lo integrado en la carpeta de investigación, presuntamente el señalado comenzó a agredir físicamente a la víctima cuando ambos se encontraban en una habitación del inmueble. Posteriormente, habría tomado una pistola que estaba sobre una mesa cercana y presuntamente la colocó en el abdomen de la afectada mientras la amenazaba de muerte.

Las investigaciones establecen que la mujer logró forcejear con el imputado, provocando que ambos cayeran de la cama, situación que aprovechó para ponerse a salvo y solicitar apoyo.

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Con los datos de prueba obtenidos por Agentes Fiscales, la autoridad judicial emitió la orden de aprehensión que fue cumplimentada por elementos investigadores en la colonia La Villa, en el mismo municipio de Ciudad del Maíz.

Tras informarle el motivo de su detención y los derechos que le asisten, Eladio "N" fue inscrito en el Registro Nacional de Detenciones y posteriormente ingresado al Centro Penitenciario Estatal de Rioverde, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que resolverá su situación jurídica.