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Atrapan a supuesto ladrón de motos en Soledad

Por Redacción

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan a supuesto ladrón de motos en Soledad
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      En operativos permanentes de vigilancia, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad lograron la captura de un hombre considerado como presunto generador de incidencias delictivas, por su probable participación en el delito de robo de una motocicleta.

      De acuerdo con la narrativa, los hechos habrían ocurrido sobre Anillo Periférico, en la colonia San Rafael, donde agentes municipales detectaron a un individuo a bordo de una motocicleta marca Itálika, color verde con negro, modelo 2018, la cual correspondía a las características físicas de un reporte de robo vigente.

      Derivado de lo anterior, los oficiales municipales intervinieron realizando acciones de proximidad social y la inspección preventiva correspondiente, confirmándose el estatus legal de la unidad, por lo que se procedió al aseguramiento del conductor y la motocicleta.

      El detenido identificado como Leonel "N" de 22 años de edad, cuenta con múltiples antecedentes relacionados con presuntos delitos contra la salud, portación de arma prohibida y robo, por lo que es considerado una persona presuntamente generadora de incidencias delictivas en la zona metropolitana. 

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      Finalmente, Leonel "N" junto con la motocicleta recuperada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, donde se dará el seguimiento correspondiente por el delito de robo de vehículo. 

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