Capturan a 4 supuestos "narcos" en el estado
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En la zona metropolitana y el municipio de Ciudad Valles, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a cuatro personas presuntamente relacionadas con actividades de narcomenudeo.
Esto, en diferentes operativos de seguridad, y como resultado de labores de inteligencia y despliegues en las cuatro regiones, según información de la propia corporación.
En una primera intervención, en la zona metropolitana, fueron detenidos Jorge "N", de 21 años; Francisco "N", de 26, y Adán "N", de 32 años, a quienes se les aseguraron al menos 40 dosis de marihuana y al menos otras 30 de "cristal".
En una segunda intervención, en Ciudad Valles, elementos estatales detuvieron a Eduardo "N", de 38 años, originario de Celaya, Guanajuato a quien se le aseguraron al menos 20 dosis de presunta marihuana y nueve de "cristal". Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, por su parte, aseguró que se mantienen las labores de inteligencia, vigilancia y prevención en las distintas regiones de la entidad, como parte de la estrategia para combatir los delitos contra la salud.
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