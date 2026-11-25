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El conductor de una camioneta resultó lesionado luego de que la unidad casi se partiera en dos al chocar contra el muro de contención del puente José de Gálvez, en la carretera a Rioverde.

Fue después de las doce de la noche del lunes, en que la camioneta Chevrolet tipo pick up, color verde, se desplazaba por la carretera a Rioverde en dirección al Anillo Periférico Oriente.

Cuando se aproximaba hacia el puente de la avenida José de Gálvez, el conductor perdió el control del volante de la camioneta y así terminó estampada en su costado derecho contra la contención del puente, quedando totalmente destrozada.

El conductor resultó lesionado y fue atendido por los paramédicos, que evaluaban su traslado a un hospital a recibir atención médica. Peritos de la Guardia Civil de Soledad arribaron a tomar conocimiento del accidente y la camioneta fue enviada a una pensión para que se lleven a cabo los trámites legales y que su propietario la reclamara, aunque prácticamente terminó en pérdida total.

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