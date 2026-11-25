Familia resulta ilesa tras sufrir accidente
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Una camioneta derrapó y chocó contra una guarnición de concreto en la carretera Valles-Tamazunchale; los ocupantes resultaron ilesos. Este martes, alrededor de las 14:00 horas, una familia integrada por dos adultos mayores y un joven viajaba en una camioneta Chevrolet Suburban gris, modelo atrasado, con dirección de Tamazunchale hacia Cd. Valles.
Sin embargo, en el tramo La Calera-Hospital General, a la altura de la curva conocida como El Matalote, la unidad derrapó y el conductor no pudo controlar el volante, por lo que terminó chocando contra la guarnición de concreto. La camioneta sufrió daños cuantiosos, pero los ocupantes resultaron ilesos. Solo se vio afectado un carril de circulación.
Fueron necesarias maniobras con una grúa para retirar la unidad siniestrada.
no te pierdas estas noticias
Camionero se estrella en contención en Circuito Potosí
Pulso Online
El accidente ocurrió después de las 23 horas en el periférico oriente, con intervención de la Guardia Civil de Soledad.
Chocan en cruce de Zenón Fernández; sólo daños
Pulso Online
El accidente ocurrió cerca de las 11:00 horas de este martes
Accidente en puente de Gálvez deja un herido
Pulso Online
Ocurrió después de la medianoche y fue atendido por autoridades de Soledad