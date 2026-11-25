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CIUDAD VALLES.- Una camioneta derrapó y chocó contra una guarnición de concreto en la carretera Valles-Tamazunchale; los ocupantes resultaron ilesos. Este martes, alrededor de las 14:00 horas, una familia integrada por dos adultos mayores y un joven viajaba en una camioneta Chevrolet Suburban gris, modelo atrasado, con dirección de Tamazunchale hacia Cd. Valles.

Sin embargo, en el tramo La Calera-Hospital General, a la altura de la curva conocida como El Matalote, la unidad derrapó y el conductor no pudo controlar el volante, por lo que terminó chocando contra la guarnición de concreto. La camioneta sufrió daños cuantiosos, pero los ocupantes resultaron ilesos. Solo se vio afectado un carril de circulación.

Fueron necesarias maniobras con una grúa para retirar la unidad siniestrada.