Camión sufre accidente en el Periférico Oriente
El transporte circulaba por el Anillo Periférico Oriente; no hubo lesionados
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Un camión urbano de la ruta 15 terminó prácticamente destrozado al impactarse contra el muro de contención del puente Rivera, al circular por el Anillo Periférico Oriente, sin que hubiera lesionados en este hecho.
Cerca de las once de la noche del lunes, el camión número económico 4121 circulaba por el Periférico oriente con dirección de la carretera a Matehuala hacia la de Rioverde.
Fue al aproximarse al puente Rivera, por la entrada a Soledad, en donde el conductor se descontroló y así el camión chocó de frente contra el muro de contención que divide los carriles centrales y laterales, en donde inicia la parte ascendente.
A causa del accidente el conductor resultó con algunos golpes y fue atendido por los paramédicos pero no ameritó traslado al hospital ya que por suerte no eran de gravedad.
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Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del accidente y el camión fue retirado con una grúa hacia una pensión particular en donde quedaría hasta que se lleven a cabo los trámites legales. Este siniestro vial es el segundo en un lapso de tres días en el que se involucran unidades de transporte público. Apenas el pasado sábado, al menos quince personas resultaron heridas, y cuatro fueron trasladadas a hospitales, luego de que un camión se volcara sobre la carretera a México.
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